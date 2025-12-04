First Majestic Silver perd du terrain après la vente d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 décembre - ** Les actions cotées aux Etats-Unis de la société minière canadienne First Majestic Silver AG.N ont baissé de 1,5 % à 15,45 $ avant la cloche après une levée de fonds pour le refinancement de la dette
** AG a annoncé mercredi soir la fixation du prix d'une offre privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,125 % (OC) à échéance 2031
** Le prix de conversion initial est fixé à 22,36 $, soit une prime de 42,5 % par rapport à la dernière clôture des actions à 15,69 $ ** Les actions d'AG cotées aux États-Unis ont clôturé mercredi en baisse de 1,4 % après que la société a lancé l'offre visant à racheter une partie de ses 230 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,375 % en circulation à échéance 2027, entre autres objectifs
** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de ~186% depuis le début de l'année ** Pendant ce temps, l'argent au comptant XAG= a baissé de près de 2% jeudi, alors que les investisseurs anticipent la réunion de la Fed américaine la semaine prochaine
