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First Horizon progresse après une hausse de son bénéfice au premier trimestre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de la banque régionale américaine First Horizon FHN.N gagnent 2 % à 24,73 $ avant le marché

** Le bénéfice net du 1er trimestre s'élève à 257 millions de dollars, contre 213 millions de dollars l'année précédente; le BPA du 1er trimestre s'élève à 0,53 $, contre 0,41 $ au 1er trimestre 2025

** La croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre a été stimulée par les services bancaires relationnels, la discipline en matière de dépenses et une solide culture du crédit - Bryan Jordan, directeur général

** La recommandation moyenne de 20 analystes est "acheter"; le prix médian est de 26,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action se négocie à 11 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, contre 12 fois il y a trois mois

** Les actions sont en hausse de 1 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

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FIRST HORIZON
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