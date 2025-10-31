First Guaranty Bancshares accuse une perte trimestrielle en raison de son exposition à la faillite d'un fabricant de pièces détachées automobiles

First Guaranty Bancshares FGBI.O a annoncé vendredi qu'il avait enregistré une perte au troisième trimestre, suite à la comptabilisation d'une charge de dépréciation et à l'augmentation des réserves pour créances douteuses liées à la faillite d'un fabricant de pièces détachées automobiles.

Plusieurs banques américaines, dont Fifth Third FITB.O et JPMorgan Chase JPM.N , ont récemment été touchées par les faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor, ce qui a suscité des inquiétudes sur le marché.

Alors que la qualité globale du crédit reste solide , des événements isolés ont renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant les risques dans le secteur bancaire américain, provoquant une chute au début du mois.

First Guaranty a déclaré qu'elle avait une exposition de crédit de 52 millions de dollars liée au financement de baux commerciaux à des entités liées à un fabricant de pièces détachées automobiles non nommé qui a déclaré le chapitre 11 de la loi sur les faillites au cours du troisième trimestre.

"Nous continuons à surveiller notre portefeuille de prêts et nous nous efforçons de réduire les risques de la banque", a déclaré le directeur général Michael Mineer dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

"Nous surveillons tous les événements liés à notre problème récent majeur et continuerons à évaluer notre réserve, tout en travaillant en collaboration avec notre gestionnaire du bail."

La banque n'a pas répondu à la demande de Reuters qui souhaitait connaître le nom du fabricant de pièces détachées automobiles en faillite.

La provision pour créances douteuses a grimpé à 47,9 millions de dollars au cours du trimestre, contre 4,9 millions de dollars un an plus tôt.

Les actions de First Guaranty ont encore baissé de 1,2 % vendredi, après avoir chuté de 17,5 % lors de la séance précédente, atteignant ainsi leur niveau le plus bas depuis sept mois. Jeudi, la banque a publié son rapport trimestriel, un document réglementaire qui fournit des détails sur la santé financière de la banque.

L'action de la banque est en baisse de 42,3 % depuis le début de l'année.

"Nous avons pris des mesures proactives pour nous prémunir contre le crédit, compte tenu des faits connus à l'heure actuelle. Nous prévoyons de clarifier davantage notre position au cours du quatrième trimestre", a déclaré M. Mineer dans un communiqué.

"Pour l'instant, nous conserverons le niveau élevé de réserves contre ces crédits de location commerciale."

La banque a enregistré une perte nette de 45 millions de dollars, soit 3,01 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice net de 1,9 million de dollars, soit 11 cents par action, un an plus tôt.

Elle a comptabilisé une charge de 12,9 millions de dollars pour dépréciation du goodwill au cours du trimestre, alors que ses actions se négocient en dessous de leur valeur comptable et que les provisions sont plus élevées.