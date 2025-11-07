First Brands obtient un nouveau financement de 600 millions de dollars après un cessez-le-feu avec les créanciers

(Ajout du contexte aux paragraphes 4, 8 et 10) par Dietrich Knauth

Le fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands a reçu vendredi l'approbation du tribunal pour un financement de sauvetage supplémentaire de 600 millions de dollars, après avoir résolu les conflits avec les créanciers qui s'étaient précédemment opposés au prêt.

Le juge des faillites Christopher Lopez a approuvé le prêt lors d'une audience à Houston, après que First Brands a conclu une série d'accords visant à préserver le statu quo pour les créanciers qui craignaient que le financement ne nuise à leur capacité à recouvrer les dettes de l'entreprise.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise.

Cette faillite a suscité des inquiétudes quant au financement opaque sur le marché du crédit privé et a mis en lumière l'exposition de certaines des plus grandes institutions financières du monde. La banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N et la banque suisse UBS UBSG.S font partie des créanciers ayant une exposition significative à First Brands.

La société a déclaré un passif de plus de 10 milliards de dollars et a accusé son fondateur et ancien directeur général Patrick James d'avoir détourné "des centaines de millions, voire des milliards de dollars" de la société. James nie ces allégations.

Lopez, qui avait déjà permis à la société d'emprunter 500 millions de dollars pour entamer sa faillite, a déclaré vendredi que le récent consensus sur le financement supplémentaire était une réussite "remarquable" qui contribuera à stabiliser First Brands à un moment de grande incertitude quant à l'étendue de la fraude dans les opérations antérieures de la société.

"Depuis le début de l'affaire, des questions se posent sur le montant réel de l'argent, sur les actifs et sur leurs propriétaires", a déclaré Lopez.

Le financement de la faillite de First Brands, qui s'élève aujourd'hui à 1,1 milliard de dollars, a d'abord été repoussé par les créanciers de second rang, qui estimaient qu'il donnait trop de poids au groupe de prêteurs qui fournissent les nouveaux fonds, notamment HG Vora Capital Management, Goldman Sachs Asset Management, Benefit Street Partners et Glendon Capital Management.

Alan Greenberg, avocat de ces prêteurs, a déclaré lors d'une audition jeudi que ses clients avaient besoin d'une protection supplémentaire pour compenser les risques liés à l'octroi de prêts à une "boîte noire" comme First Brands, qui n'est toujours pas certaine de ce qu'elle doit à ses créanciers.

La société basée dans l'Ohio, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage, enquête sur des fraudes dans le cadre de son financement hors bilan. Lopez a déclaré vendredi qu'il nommerait probablement un examinateur indépendant pour rendre compte publiquement de l'effondrement de First Brands, mais des questions subsistent quant à l'étendue et au budget du travail de l'examinateur.