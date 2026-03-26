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Firefly Neuroscience s'engage dans un partenariat avec l'armée américaine dans le domaine de la santé
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la société de technologie médicale Firefly Neuroscience AIFF.O augmentent de 24,99 % à 2,10 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir conclu un partenariat avec le ministère américain de la guerre, lié aux programmes de santé de l'armée américaine

** La société déclare que sa technologie de balayage du cerveau approuvée par la FDA sera utilisée pour aider à évaluer et à traiter le syndrome de stress post-traumatique et les lésions cérébrales traumatiques chez les militaires en service actif et les anciens combattants

** La technologie fournit aux prestataires de soins de santé des données cérébrales qui facilitent le diagnostic, la planification du traitement et le suivi des progrès des patients

** Le partenariat élargit la portée commerciale de l'entreprise dans les secteurs de la santé du gouvernement américain et de la défense

** Les détails spécifiques du partenariat et des programmes connexes restent confidentiels - AIFF

** Les actions de l'AIFF ont baissé de plus de 66 % en 2025

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