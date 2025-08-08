 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Firefly Aerospace s'essouffle un jour après des débuts fulgurants sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont chuté de 9 % dans les premiers échanges, dans ce qui a été perçu comme une fluctuation normale, mais le début robuste de la société de technologie spatiale a mis en évidence l'appétit renouvelé des investisseurs pour les cotations à forte croissance.

Après près de trois ans de sécheresse dans les nouvelles cotations, une résurgence dans les secteurs à haut risque tels que l'espace, la crypto et la fintech - alimentée par des entrées massives telles que Firefly et Circle CRCL.N - devrait inciter les startups qui se sont retenues pendant les turbulences du marché à lancer des offres publiques de vente.

Les actions de Firefly ont commencé à être négociées sur le Nasdaq à 70 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre publique initiale était de 45 dollars. Elles ont clôturé la première séance avec une hausse d'environ 34 %.

"Les fortes hausses et baisses montrent un niveau élevé de transactions à court terme autour des introductions en bourse, qu'il s'agisse de fonds spéculatifs ou de particuliers. C'est une caractéristique du marché depuis quelques mois", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux chez Mergermarket.

Les actions post-introduction en bourse subissent souvent de fortes variations dans les jours qui suivent la cotation, en raison de facteurs tels que la limitation du flottant, la prise de bénéfices par les premiers investisseurs et l'évolution du sentiment général du marché.

"Le fait que l'action soit toujours bien au-dessus du prix de l'introduction en bourse, malgré une baisse dans les échanges avant la mise sur le marché aujourd'hui, devrait, espérons-le, indiquer qu'une solide cohorte d'investisseurs institutionnels sert de base à l'action dans ses premiers jours de cotation", a déclaré M. Kerr.

Firefly avait fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette commercialisée et levé 868,3 millions de dollars dans la plus grande cotation spatiale américaine de l'année, marquant un retour frappant pour une société qui a déposé le bilan en 2017.

Les entreprises spatiales privées ont suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs car elles jouent un rôle croissant dans les programmes militaires et civils des États-Unis, aidées par la volonté de la Nasa de sous-traiter les missions lunaires et la demande du Pentagone pour des capacités de lancement réactives. Le secteur a également bénéficié des dépenses publiques et de la demande de satellites commerciaux.

Toutefois, il est confronté à des défis potentiels liés aux coûts de développement élevés et aux longs délais de production.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

