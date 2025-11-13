Firefly Aerospace s'envole après un résultat positif au troisième trimestre et un relèvement de la notation de la Deutsche Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour, ajout de commentaires d'analystes)

13 novembre - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont bondi de 16,8% à 21,39 $ jeudi après que les résultats trimestriels aient dépassé les attentes des analystes et que la Deutsche Bank soit devenue haussière ** La société de technologie spatiale et de défense basée à Cedar Park, Texas, a publié mercredi soir un chiffre d'affaires de 30,8 millions de dollars au 3ème trimestre, en hausse par rapport aux 22,7 millions de dollars de l'année précédente, et une perte ajustée de 33 cents

** Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 27,7 millions de dollars et une perte de 41 cents/sh, selon les données de LSEG

** FLY s'attend à un chiffre d'affaires de 150 à 158 millions de dollars en 2025, supérieur au consensus de 136 millions de dollars

** Deutsche Bank a relevé la note de "hold" à "buy", et a réduit le PT de 10$ à 30 ** Avec la résolution du problème du moteur du premier étage de l'Alpha , la Deutsche Bank estime qu'il y a maintenant une meilleure visibilité sur le vol 7, qui devrait être lancé plus tard cette année ou au début de 2026

** Il s'agit d'un catalyseur clair pour l'action et qui peut changer rapidement le récit autour de Firefly", a déclaré la maison de courtage ** FLY a clôturé la semaine dernière son acquisition de 855 millions de dollars de la société SciTec, spécialisée dans les technologies de sécurité nationale ** Les actions de FLY ont débuté à 70 $ le 7 août après l'introduction en bourse à 45 $. L'action a chuté de plus de 4 % le mercredi pour atteindre son niveau le plus bas après l'introduction en bourse, soit 18,31 $"

** 4 courtiers sur 7 considèrent FLY comme un "achat fort" ou un "achat", 3 le considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 52 $ - LSEG