 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Firefly Aerospace progresse après un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et un chiffre d'affaires annuel record
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O augmentent de 6,8 % à 24,53 $ avant le marché ** La société déclare que ses revenus du 4ème trimestre ont plus que sextuplé pour atteindre 57,7 millions de dollars, contre 9 millions de dollars l'année précédente

** La société déclare un revenu annuel record de 159,9 millions de dollars, soit une augmentation de 163 % par rapport à l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% cette année

Valeurs associées

FIREFLY
22,9600 USD NASDAQ -0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / BEN STANSALL )
    Unilever reçoit une offre de rachat pour les soupes Knorr et la moutarde Maille
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.03.2026 13:21 

    Le géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et d'alimentation Unilever a annoncé vendredi avoir reçu du groupe américain McCormick & Company une offre de rachat pour ses marques alimentaires, qui comprennent notamment les soupes Knorr et la moutarde ... Lire la suite

  • Des fidèles musulmans assistent à la prière matinale de l'Aïd el-Fitr dans la rue Salah al-Din, après que la police les a empêchés de s'approcher des remparts de la vieille ville de Jérusalem, le 20 mars 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )
    A Jérusalem, un Aïd "triste et douloureux" sans accès à la mosquée Al-Aqsa
    information fournie par AFP 20.03.2026 13:18 

    "En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    Élaguer les positions, plutôt que couper à la serpe
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 20.03.2026 13:02 

    Le 19 mars 2026 Si vous vous trouvez complètement dépassé par la situation, incapable de vous forger la moindre opinion sur l'évolution des marchés et sur la stratégie à adopter pour l'allocation de vos actifs financiers, sachez que vous n'être pas le seul. Cette ... Lire la suite

  • Une Iranienne achète des fleurs sur le bazar Tajrish au nord de Téhéran, le 19 mars 2026, à la veille de Norouz, le nouvel an persan ( AFP / - )
    Le nouvel an en Iran assombri par la guerre, une raffinerie incendiée au Koweït
    information fournie par AFP 20.03.2026 12:51 

    Les pompiers luttaient vendredi contre un incendie dans une vaste raffinerie au Koweït après des frappes de l'Iran, où la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis il y a trois semaines plonge les célébrations du nouvel an dans la morosité. Le conflit, qui dure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank