Firefly Aerospace progresse après un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et un chiffre d'affaires annuel record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mars - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O augmentent de 6,8 % à 24,53 $ avant le marché ** La société déclare que ses revenus du 4ème trimestre ont plus que sextuplé pour atteindre 57,7 millions de dollars, contre 9 millions de dollars l'année précédente
** La société déclare un revenu annuel record de 159,9 millions de dollars, soit une augmentation de 163 % par rapport à l'année précédente
** À la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% cette année
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