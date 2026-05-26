Firefly Aerospace en baisse alors que son principal actionnaire cède une partie de sa participation

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26 mai - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O , entreprise spécialisée dans les technologies spatiales et de défense, ont chuté de 7% à 54,70 $ lors des négociations après la clôture, suite à l'annonce d'une offre publique

** La société basée à Cedar Park, au Texas, lance une offre publique de 12 millions d'actions, dont 4 millions sont vendus par la société ** Les entités affiliées à AE Industrial Partners envisagent de céder 8 millions d'actions, ce qui réduirait leur participation de 5% à 31,7%, selon le prospectus

** FLY a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer ses besoins généraux, notamment la croissance de son activité principale et les programmes et initiatives récemment attribués

** Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies et Wells Fargo sont les co-teneurs de livre ** FLY, qui compte environ 160,2 millions d'actions en circulation, est entrée en bourse en août 2025 lors d'une introduction en bourse au prix de 45 dollars

** L'action FLY a bondi de 18,8% pour clôturer à 58,81 $ mardi, le vol d'essai largement réussi du Starship de SpaceX ayant stimulé les actions du secteur spatial avant son introduction en bourse très attendue

** À la clôture, l'action FLY affichait une hausse de 163% depuis le début de l'année, dont une progression de 70% sur le trimestre

** Selon les données de LSEG, 7 analystes sur 10 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 3 la note "conserver"; le cours cible médian est de 37 $