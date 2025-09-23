Firefly Aerospace chute après l'aggravation de sa perte au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre pour dire que la perte se creuse, et non pas que les revenus sont ratés)

23 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly Aerospace FLY.O chutent de 10,7 % à 44,22 $ en pré-commercialisation

** La perte nette par action de FLY au deuxième trimestre est de 5,78 $, contre 5,29 $ attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** La perte nette de FLY au deuxième trimestre s'est creusée à 80,3 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 58,8 millions de dollars il y a un an

** À la dernière clôture, l'action FLY a progressé de 10 % depuis ses débuts le 7 août