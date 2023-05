- Fiona Frick, qui a quitté la direction générale d’Unigestion il y a quelques mois, vient de créer sa société de conseil, Circe Invest.« Circe Invest est un partenaire indépendant des détenteurs et des gestionnaires d’actifs, qui les aide à développer des solutions d’investissement sur mesure. Sa mission principale est de trouver un équilibre entre les objectifs d’investissement uniques des clients et leurs responsabilités sociales et environnementales », écrit-elle dans un post sur Linked-In.Fiona Frick avait passé trente-deux ans au sein de la société de gestion genevoise Unigestion, dont douze ans en tant que directrice générale. Elle avait annoncé son départ en décembre 2022 et avait alors laissé entendre qu’elle allait proposer du conseil.Le nom de sa société a été inspiré par le livre de Madeline sur la déesse grecque antique Circé. « Selon les propres termes de l’auteur, «c’est l’histoire d’une femme qui trouve sa voix», une femme qui croit au pouvoir de transformation de la connaissance et du travail, ayant créé un écosystème prospère en harmonie avec la nature », explique Fiona Frick.

Laurence Marchal