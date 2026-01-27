 Aller au contenu principal
Financial Times - 27 janvier
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 05:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Ornella Barra, directrice générale de Boots, devient présidente du conseil d'administration dans le cadre d'un remaniement

- Lloyds condamnée à une amende pour avoir ouvert un compte bancaire à un allié de Vladimir Poutine

- La start-up britannique Synthesia, spécialisée dans l'IA, atteint une valorisation de 4 milliards de dollars

- CVC conclut un accord de 1,6 milliard de dollars pour le groupe de crédit privé américain Marathon

Vue d'ensemble - Boots a annoncé un remaniement de la direction qui pourrait ouvrir la voie à une séparation de la société mère Walgreens Boots Alliance, Ornella Barra quittant son poste de directrice générale du groupe pour devenir présidente, remplaçant Stefano Pessina. - Lloyds LLOY.L a été condamnée à une amende de 160 000 livres (218 800,00 dollars) pour violation des sanctions britanniques après que son unité Bank of Scotland a permis à Dmitrii Ovsiannikov, un allié du président russe Vladimir Poutine, d'ouvrir un compte Halifax en 2023. - Synthesia, une start-up londonienne spécialisée dans l'IA, a levé 200 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau financement mené par Google Ventures, doublant presque son évaluation à 4 milliards de dollars, alors qu'elle intensifie ses efforts pour défier ses rivaux mondiaux dans la technologie des avatars numériques réalistes. - La société de capital-investissement CVC CVC.AS a accepté d'acheter le gestionnaire de crédit new-yorkais Marathon pour un montant maximum de 1,6 milliard de dollars, dont 1,2 milliard de dollars en espèces et en actions, plus 400 millions de dollars en compléments de prix potentiels.

(1 $ = 0,7313 livres)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

