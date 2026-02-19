Financial Times - 19 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

A la une

- Liberty Global accepte de racheter Vodafone dans une coentreprise néerlandaise pour 1 milliard d'euros

- Le Royaume-Uni va exiger des entreprises technologiques qu'elles suppriment les images abusives dans les 48 heures

- Trump renouvelle son attaque contre le projet de Starmer de céder la propriété britannique des îles Chagos

- Le conseil municipal de Warrington demande 354 millions de livres au gouvernement pour éviter la faillite

Vue d'ensemble

- Liberty Global LBTYA.O a accepté () d'acheter la participation de Vodafone VOD.L dans leur coentreprise néerlandaise de télécommunications, et a conclu un accord de 2 milliards de livres (2,70 milliards de dollars) pour acquérir le quatrième opérateur de haut débit du Royaume-Uni, afin de renforcer ses opérations européennes.

- Les entreprises technologiques devront retirer d'Internet les images abusives dans les 48 heures, sous peine de voir leurs services bloqués au Royaume-Uni, en vertu de nouvelles lois proposées par le Premier ministre Sir Keir Starmer. - Le président américain Donald Trump a renouvelé son attaque contre le projet du Premier ministre britannique Starmer de transférer la propriété des îles Chagos à l'île Maurice, en soulignant l'utilisation potentielle de la base militaire de Diego Garcia dans le cadre d'éventuelles frappes contre l'Iran. - Le conseil municipal de Warrington a demandé à emprunter 354 millions de livres au gouvernement pour financer les services quotidiens et éviter la faillite après des années d'avertissements selon lesquels les investissements à haut risque de l'autorité pourraient menacer sa viabilité financière.

(1 $ = 0,7414 livre)