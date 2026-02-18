Financial Times - 18 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Les réformateurs britanniques s'engagent à maintenir l'organisme de surveillance fiscale s'ils gagnent le pouvoir

- L'unité énergétique de Berkshire Hathaway vend des actifs énergétiques dans le cadre d'une cession rare

- La crise de CBS s'aggrave avec la démission de Cooper et le défi lancé par Colbert à ses avocats

- Nvidia conclut un accord Meta de plusieurs milliards de dollars pour lutter contre ses concurrents dans le domaine des puces électroniques

Vue d'ensemble

- Reform UK maintiendra () l'organisme de surveillance fiscale de la Grande-Bretagne et conservera l'indépendance de la Banque d'Angleterre s'il gagne le pouvoir, déclarera mercredi le nouveau "chancelier fantôme" du parti, dans le but de calmer les nerfs de la City de Londres.

- Berkshire Hathaway BRKa.N a pris mardi la décision rare de se débarrasser de () une partie de ses activités de services publics, en vendant pour près de 2 milliards de dollars d'actifs électriques dans l'Etat de Washington après que les incendies de forêt ont causé des milliards de dollars de dégâts.

- Paramount Skydance's PSKY.O CBS fait face à de nouvelles turbulences () après que le présentateur Anderson Cooper a annoncé son départ et que l'animateur Stephen Colbert a déclaré que le réseau l'avait empêché de diffuser une interview avec un politicien démocrate en raison de craintes de répercussions politiques.

- Meta META.O a accepté () de dépenser des milliards de dollars pour des millions de puces Nvidia NVDA.O dans le cadre d'un accord pluriannuel, alors que le plus grand groupe de puces au monde tente de maintenir sa domination sur le marché du matériel pour les centres de données d'IA.