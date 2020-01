Financement des retraites et climat : l'éléphant dans la pièce !

Le grand absent des débats très tendus autour du projet de réforme des retraites français est le changement climatique et l'impact des disruptions majeures, environnementales et sociales qui lui sont associées. Le projet de loi a été qualifié de "lacunaire" par le Conseil d'Etat sur son volet de financement. Il est vrai que les projections de chiffres et situations à horizon 2050 intègrent des paramètres démographiques et des hypothèses économiques décorrélées de l'objectif de neutralité carbone à 2050 que s'est pourtant donné la France.

L'introduction du projet de loi sur les retraites, examiné en Conseil des Ministres le 24 janvier, précise : "Il s'agit aussi d'affirmer notre responsabilité à l'égard des jeunes générations : le système universel de retraite doit répondre à un objectif de soutenabilité et d'équilibre financier garantissant sa solidité, sa stabilité et sa viabilité." Cette phrase est la feuille de route de la "conférence sur l'équilibre et le financement des retraites" qui doit s'ouvrir dès le 30 janvier.

En revanche pas la moindre allusion aux scénarios macroéconomiques qu'entraînent l'engagement de neutralité carbone pris par la France à l'été 2019. Même si la France a d'ores et déjà pris du retard sur son plan de charge avec la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et le Programmation Pluriannuelle sur l'Énergie (PPE) mises en consultation ces jours-ci, la neutralité carbone aura forcément un impact sur tous les indicateurs économiques nationaux et donc in fine sur les scénarios de croissance de la période 2020-2050 et le pourcentage de PIB dédié au système de retraite. Pourtant pas de trace des mots neutralité carbone et changement climatique dans les 1 000 pages de l'étude d'impact publiées par le gouvernement.

Impact de la neutralité carbone

L'étude d'impact n'a consacré que huit pages au financement du nouveau système universel. Sans chiffres, elle prévoit "la mise en place d'un fonds de réserves universel de retraite pour faire face aux aléas économiques et démographiques" (FRU) auquel sera intégré le Fonds de Réserve des Retraites actuel (FRR). Ce FRU devra "participer au financement de l'économie française et aux investissements responsables" et il est ajouté que "les réserves accumulées et destinées à être décaissées à long terme pourront être placées» sans aucune autre précision !

Une absence paradoxale

Le Fonds de Réserve comme les autres acteurs actuels de la retraite a bien une politique d'investissement responsable et d'intégration du changement climatique dans la gestion d'actifs . À ce stade rien ne lui interdit de continuer à la mettre en œuvre. En revanche, le projet du gouvernement ne fait aucune allusion à ce genre de stratégie que ce soit pour la gestion des réserves françaises ou la construction des scénarios qui permettront de déterminer la future valeur du point. Paradoxal à l'heure où la banque de France et l'ACPR (autorité de régulation des investisseurs institutionnels) vont réaliser des stress test d'impact du changement climatique sur le bilan des banques et autres grands acteurs financiers.

C'est plutôt risqué au moment où les ONG environnementales se mobilisent sur la question du financement. Au Luxembourg par exemple, Greenpeace mène campagne, y compris devant le tribunal administratif, contre l'équivalent luxembourgeois du FRR pour le pays . Elle reproche au Fonds de compensation de ne pas mesurer l'empreinte carbone de ses placements et de ne pas renoncer à investir dans les énergies fossiles.

Les jeunes générations bataillent pour que les plus anciennes ne leur volent pas leur avenir en ne luttant pas efficacement contre le changement climatique. Elles en font clairement un élément crucial de projection dans le futur. Dommage que le projet de régime de retraites dont la vocation affichée est de renforcer l'équité entre les générations n'en fasse même pas mention.

Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic