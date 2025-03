Finance : manifeste pour faciliter l’accès aux financements par les marchés de capitaux

(AOF) - Dans un appel à l'action, plusieurs acteurs de la place de Paris ont publié un " manifeste pour un meilleur financement des entreprises par les marchés de capitaux ". Soulignant que la cotation à Paris va très souvent de pair avec la localisation du siège social en France, ce qui constitue un enjeu de souveraineté et de maintien des centres de décisions dans notre pays, ils jugent que " la place financière française court aujourd'hui un risque d'atrophie ".

" C'est un appel à l'action : réduire les barrières, renforcer l'attractivité de la cote et construire un cadre qui favorise l'investissement dans nos entreprises par les marchés ", expliquent ces acteurs.

Les 9 propositions concrètes ont été dévoilées. Ces acteurs de la place de Paris proposent d'encourager davantage l'investissement des institutionnels dans les fonds actions et de rediriger l'épargne privée vers les entreprises françaises et européennes. Ils souhaitent par ailleurs amplifier les efforts de sensibilisation financière à destination des actionnaires individuels, des émetteurs et des investisseurs.

Ils appellent également à la modernisation des modalités d'introduction en Bourse, à la simplification la règlementation CSRD sur les rapports de durabilité et à la mise en place d'une supervision commune des infrastructures de marché en Europe.

Ces acteurs proposent enfin d'assurer une stabilité règlementaire et fiscale, d'encourager les PME et ETI à se tourner vers la Bourse et de promouvoir l'excellence française des sociétés cotées auprès des investisseurs et épargnants internationaux.

Parmi les signataires de ce manifeste figurent notamment Euronext, l'Association française des entreprises privées, l'Association française de la gestion d'actifs et l'Association française des marchés financiers.