Finalisation des opérations de financement du plan stratégique 2023-2024

Clermont-Ferrand, le 27 février 2023, 07h00 CET – (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer (la « Société »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce aujourd’hui la finalisation des opérations de financement du déploiement de son plan stratégique 2023 2024.



Pour rappel, le 23 décembre 2022, la Société et ses filiales METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA ont conclu avec leurs principaux partenaires un accord afin de financer le déploiement du plan stratégique 2023-2024, en particulier la transformation de l’usine d’Amiens vers les acides aminés de spécialité, au cœur de la stratégie du Groupe (l’« Accord ») .



Finalisation des opérations de financement



L’injection de nouvelles liquidités, le retraitement de l’endettement et les nouveaux financements du Groupe ont été finalisés dans le cadre de la réalisation définitive le 24 février 2023 de :



- l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société d’un montant de 7.999.998,85 euros, prime d’émission incluse (l’« Augmentation de Capital ») . Les 7.079.645 actions nouvelles portent jouissance courante, sont assimilées aux actions existantes de la Société et sont négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0004177046 depuis le vendredi 24 février 2023, date de règlement-livraison ;