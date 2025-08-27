Fin officielle de la poursuite de Warehouse REIT par le britannique Tritax Big Box

(Refonte avec des détails de la déclaration de Warehouse REIT et du contexte dans son ensemble)

Le groupe britannique Warehouse REIT

WHRW.L a déclaré mercredi qu'une offre de rachat de son homologue Tritax Big Box REIT BBOXT.L avait été formellement annulée, les deux parties ayant décidé de ne pas donner suite à la proposition à la suite d'un accord rival.

Warehouse REIT, qui fait l'objet d'une guerre d'enchères depuis des mois, avait recommandé en juillet aux actionnaires d'accepter l'offre du groupe américain de capital-investissement Blackstone BX.N , d'un montant d'environ 489 millions de livres, plutôt que celle de Tritax.

Blackstone a proposé 115 pence par action au spécialiste de la logistique, dans un contexte d'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour les actifs britanniques, grâce aux valorisations modérées et à la stabilité relative du marché, qui alimentent une vague d'offres récentes.

Une procédure réglementaire de vente aux enchères pour Warehouse REIT a pris fin la semaine dernière après que Tritax a déclaré que sa proposition de 485,2 millions de livres sterling en espèces et en actions était définitive et qu'elle ne serait pas augmentée, mettant ainsi un terme à une lutte prolongée.

Warehouse REIT a déclaré mercredi que Tritax lui avait confirmé que la société ne souhaitait pas exercer son droit de présenter une autre offre de rachat.

L'arrêt formel de la poursuite de Tritax signifie qu'elle ne pourra plus approcher Warehouse REIT pendant 12 mois sans l'accord des autorités de tutelle.

Cette évolution intervient également après que Blackstone et ses filiales ont augmenté leur participation dans Warehouse REIT la semaine dernière, faisant de leur offre une "offre obligatoire recommandée en espèces" en vertu des règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat.

Au 26 août, Blackstone détenait directement ou indirectement des actions représentant environ 34,33 % de Warehouse REIT, ou avait reçu des engagements de soutien pour son offre, a indiqué la société britannique.

(1 $ = 0,7402 livres)