FIN DU RECRUTEMENT DES 68 PATIENTS DANS L’ÉTUDE CLINIQUE DE PHASE 2 DE MEDESIS PHARMA SUR LE NANOLITHIUM POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Montpellier, le 17 octobre 2023 à 8h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique, développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys®, annonce la fin du recrutement des 68 patients de son étude NanoLi AD, évaluant la sécurité et l'efficacité cliniques de NanoLithium® NP03 chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer léger à sévère, permettant l’obtention de premiers résultats d’efficacité à 3 mois de traitement en mars 2024.



Cette étude de preuve de concept évalue la sécurité, la tolérance et l’efficacité du NanoLithium NP03 chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer dans les stades légers à sévères. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l'efficacité clinique du NanoLithium par rapport au placebo, sur la progression des symptômes comportementaux et psychologiques associés à la maladie entre l’inclusion et 12 semaines de traitement. Il sera évalué lors de l’analyse intermédiaire après 3 mois de traitement (mars 2024). Les objectifs secondaires, sur les troubles cognitifs et les mécanismes physiopathologiques classiques de la maladie, seront reportés à la fin de l’étude, en décembre 2024. L’étude clinique est menée sur 68 patients dont les recrutements ont démarré progressivement en juin 2022 dans 8 CHU en France (Toulouse, Montpellier, Marseille, Lille, Limoge, Lyon, Paris et Strasbourg).