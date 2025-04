Fin de semaine sous le signe de la baisse pour l'once d'or

(AOF) - Après avoir flirté pour la première fois de son histoire avec les 3500 dollars, mardi, l'once d'or a ensuite fait l'objet de prises de bénéfices. Elle perd aujourd'hui 2,26% à 3273,44 dollars. Pour autant, MUFG reste optimiste sur le cours du métal jaune. La banque japonaise anticipe toujours une once à 3850 dollars d'ici la fin de l'année et à plus de 4000 dollars au premier trimestre 2026. " Notre scénario structurel haussier sur l'or, que nous défendons depuis janvier 2024, s'appuie sur deux dimensions ", explique la banque japonaise.

D'abord, il y a sa domination en tant qu'actif "de peur", l'or offrant une valeur claire contre les risques géopolitiques (risques de sanctions financières, notamment après la guerre en Ukraine) et les risques financiers (préoccupations concernant la subordination de la Fed et la soutenabilité de la dette américaine).

Ensuite, il y a son statut d'actif "de richesse", fondé sur un changement structurel dans le comportement de gestion des réserves par les banques centrales (notamment dans les marchés émergents).