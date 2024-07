Fin de semaine favorable pour les Bourses européennes, plus haut historique pour le Dow Jones

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la semaine en beauté, soutenus par l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed en septembre. L’indice CAC 40, qui a progressé de 0,63% sur la semaine, a gagné 1,27% à 7724,32 points. L’EuroStoxx 50 a progressé de 1,49% à 5050,38 points. Même tendance de l’autre côté de l’Atlantique avec un Dow Jones en hausse de 0,79% à plus de 40000 points. Le plus connu des indices américains a inscrit un nouveau plus haut historique.

Alors que le risque politique français a été relégué au second plan, les marchés ont repris des forces et des couleurs en cette fin de semaine.

Hier, les investisseurs ont pris connaissance de la statistique majeure de la semaine : les chiffres de l'inflation américaine. Ces données sont ressorties plus faibles que prévu en juin et ont connu leur plus faible hausse sur un an. De quoi alimenter l'hypothèse d'une baisse des taux d’intérêt de la Fed en septembre.

Ce vendredi, les prix à la production ont progressé de 2,6% en juin en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,3%. Ils étaient en hausse de 2,4% en mai. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 3% en juin en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 2,5% et 2,6% en mai.

Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs outre-Atlantique est ressorti à 66 en juillet, ressortant sous le consensus de 68,5 après 68,2 en juin.

En France, l'inflation en France a légèrement ralenti en juin mais un peu moins qu'initialement estimé à 2,2% sur un an contre 2,1%.

Le flou politique est toujours de mise après les résultats des élections législatives du 7 juillet.

"Pour qu'un Premier ministre soit accepté par le nouveau parlement, il est presque certain que Macron devra faire un compromis d'une manière ou d'une autre avec la gauche. Il est difficile de voir comment cela n'impliquerait pas un plus grand relâchement fiscal, étant donné le programme politique de la gauche et qu'elle était la coalition en tête après l'élection", estime Pierre Beniguel, gérant chez TwentyFour AM (boutique Vontobel).

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 3,2 points de base à 2,5% tandis que son équivalent français augmente de 2,4 points de base à 3,15%.

Cette séance de vendredi a été rythmée par les résultats des banques américaines.

Si Citigroup et JP Morgan ont dévoilé des profits en hausse au deuxième trimestre, Wells Fargo a déçu. Sur le marché français, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole ont fini dans le vert.

A Paris, Kaufman & Broad a terminé en hausse, faisant mieux que résister à un marché immobilier difficile au premier semestre.