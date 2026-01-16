Filoni nommé président de Lucasfilm, le studio de Star Wars, après le départ de Kennedy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kennedy dirige Lucasfilm depuis 2012

*

Filoni, co-créateur du Mandalorien, nommé président

*

De nouveaux films "Star Wars" en préparation

(Remaniement des paragraphes 1 et 2; ajout de citations et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 7 et 13 à 20) par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski

Dave Filoni, protégé du créateur de "Star Wars" George Lucas et force créatrice de la série télévisée à succès "The Mandalorian", a été nommé jeudi président de la société Lucasfilm DIS.N , propriété de Walt Disney.

L'actuelle présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quittera ses fonctions cette semaine et travaillera comme productrice à plein temps, a déclaré Disney dans un communiqué.

Filoni, 51 ans, dirigera désormais l'une des franchises cinématographiques les plus lucratives de l'histoire, ainsi que des séries télévisées en prises de vue réelles et animées. Il travaillera aux côtés de la coprésidente Lynwen Brennan, qui dirige les affaires et les opérations du studio.

Bob Iger, directeur général de Disney, a salué le "leadership, la vision et la gestion" de Kathleen Kennedy à la tête du studio.

Âgée de 72 ans, Kathleen Kennedy, qui dirige Lucasfilm depuis que Disney l'a rachetée en 2012, a supervisé trois suites à succès de la trilogie originale de la "Guerre des étoiles" et le film dérivé à succès "Rogue One".

"Solo", un film de 2018 qui présentait un nouvel acteur dans le rôle du contrebandier rendu célèbre par Harrison Ford, a fait un flop dans les salles de cinéma. Cela a suscité des inquiétudes quant à la lassitude du public à l'égard de la franchise bien-aimée.

"Solo" nous a un peu déçus", a déclaré Iger en 2023. "Cela nous a donné à réfléchir sur le fait que la cadence était peut-être un peu trop agressive. Nous avons donc décidé de nous retirer un peu."

Disney a interrompu les films "Star Wars" en 2019 pour se concentrer sur des séries télévisées en prises de vue réelles, notamment "The Mandalorian", avec Pedro Pascal, qui a introduit le personnage populaire Baby Yoda. La société a abandonné les films "Star Wars" prévus par les réalisateurs Patty Jenkins et Rian Johnson, alors que Kathleen Kennedy s'efforçait de réinitialiser la stratégie cinématographique.

Filoni, quant à lui, a supervisé de nombreuses séries télévisées populaires et acclamées, notamment "The Mandalorian" et "Ahsoka".

Kennedy et Filoni ont tous deux travaillé avec Lucas, le créateur de la série originale de films "Star Wars" qui a débuté en 1977. La franchise, qui raconte l'histoire d'un groupe de rebelles dans une galaxie très lointaine, a rapporté plus de 10,3 milliards de dollars au box-office mondial, selon Comscore.

Lucas a choisi Kennedy pour lui succéder à la tête de Lucasfilm. Elle a cofondé Amblin Entertainment avec Steven Spielberg et Frank Marshall et a contribué à la production de films classiques tels que "E.T. l'extra-terrestre", "Jurassic Park" et "La liste de Schindler".

Les cinq films "Star Wars" que Kennedy a supervisés ont rapporté 5,9 milliards de dollars. Le film le plus réussi, "Star Wars: The Force Awakens", sorti en 2015, a dépassé les 2 milliards de dollars de recettes mondiales.

Kathleen Kennedy a déclaré que c'était un privilège de travailler pour Lucasfilm, ajoutant: "Je suis très fière de ce que nous avons accompli ensemble."

Lucasfilm s'est étendue à la production de séries télévisées en prises de vue réelles en streaming sous Kennedy, notamment "The Mandalorian" de Filoni, qui a débuté avec le lancement du service de streaming Disney+ en 2019. Parmi les autres séries, citons "Ahsoka", un autre projet de Filoni, et "Andor".

La société a également ajouté des zones thématiques sur le thème de "Star Wars" à Walt Disney World en Floride et à Disneyland en Californie.

Daniel Loria, directeur éditorial de Boxoffice Media, a déclaré que Kathleen Kennedy s'était attelée à la "tâche impossible" de suivre Lucas, et qu'elle avait produit "Mandalorian", une série déterminante pour Disney+. Elle a également mené à bien "Rogue One", a déclaré Loria, après plusieurs réécritures et re-tournages.

Lucas a engagé Filoni en 2005 pour l'aider à créer un studio d'animation "Star Wars". Souvent aperçu lors des premières hollywoodiennes et des manifestations de fans, coiffé d'un chapeau de cow-boy, Filoni a participé à la création de la série télévisée d'animation "The Clone Wars".

"Le Mandalorien" sera porté au grand écran en mai dans un film coécrit par Filoni et intitulé "Le Mandalorien et Grogu". Le film "Star Wars: Starfighter", avec Ryan Gosling, est prévu pour mai 2027. Kennedy continuera à travailler en tant que productrice de ces films.

Daisy Ridley, la star de la trilogie qui a débuté en 2015, a également déclaré qu'elle reviendrait sur un nouveau projet "Star Wars".