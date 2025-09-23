Fill Up Media : retour à la rentabilité

(AOF) - Comme annoncé en juillet dernier, Fill Up Média enregistre au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires en forte progression (+68% par rapport au premier semestre 2024), atteignant 7,7 millions d'euros. L'entreprise enregistre un Ebitda retraité de l’ordre de 0,9 million d'euros, à comparer à -0,3 million d'euros au premier semestre 2024 et à -0,6 million d'euros à fin décembre 2024. Cette très bonne performance financière marque ainsi le retour à la rentabilité, en marge d'un second semestre attendu également en hausse.

Compte tenu d'un résultat financier qui s'établit à -0,4 million d'euros, le résultat courant atteint -0,8 million d'euros au 30 juin 2025, soit une amélioration de 39% par rapport au 31 décembre 2024.

Au total, la perte nette de la société s'établit à 0,8 million d'euros au 30 juin 2025.

Côté perspectives, Fill Up Média ambitionne de réaliser une croissance annuelle de près de 96%, soit un chiffre d'affaires compris entre 18 et 20 millions d'euros avec un taux de marge d'Ebitda retraitée proche de 20%.

Le retard pris en début d'année dans les recrutements de commerciaux amène la Société à décaler ses objectifs financiers d'un trimestre (chiffre d'affaires 2025 de 26 M€ et marge d'Ebitda retraitée supérieure à 35%).

Néanmoins, la trajectoire observée depuis le mois d'avril aurait permis, sur 12 mois glissant, d'atteindre ces objectifs.

