 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 845,00
+0,28%
Indices
Chiffres-clés

Fill Up Media : retour à la rentabilité
information fournie par AOF 23/09/2025 à 08:29

(AOF) - Comme annoncé en juillet dernier, Fill Up Média enregistre au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires en forte progression (+68% par rapport au premier semestre 2024), atteignant 7,7 millions d'euros. L'entreprise enregistre un Ebitda retraité de l’ordre de 0,9 million d'euros, à comparer à -0,3 million d'euros au premier semestre 2024 et à -0,6 million d'euros à fin décembre 2024. Cette très bonne performance financière marque ainsi le retour à la rentabilité, en marge d'un second semestre attendu également en hausse.

Compte tenu d'un résultat financier qui s'établit à -0,4 million d'euros, le résultat courant atteint -0,8 million d'euros au 30 juin 2025, soit une amélioration de 39% par rapport au 31 décembre 2024.

Au total, la perte nette de la société s'établit à 0,8 million d'euros au 30 juin 2025.

Côté perspectives, Fill Up Média ambitionne de réaliser une croissance annuelle de près de 96%, soit un chiffre d'affaires compris entre 18 et 20 millions d'euros avec un taux de marge d'Ebitda retraitée proche de 20%.

Le retard pris en début d'année dans les recrutements de commerciaux amène la Société à décaler ses objectifs financiers d'un trimestre (chiffre d'affaires 2025 de 26 M€ et marge d'Ebitda retraitée supérieure à 35%).

Néanmoins, la trajectoire observée depuis le mois d'avril aurait permis, sur 12 mois glissant, d'atteindre ces objectifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FILL UP MEDIA
7,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'enseigne de bricolage Castorama
    Kingfisher plus optimiste pour 2025 grâce à la vigueur du Royaume-Uni
    information fournie par Reuters 23.09.2025 08:43 

    Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Les résistances sont proches
    OVH GROUPE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • KERING : Risque de correction sous les résistances
    KERING : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( AFP / I-HWA CHENG )
    Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans les centres de données d'OpenAI
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.09.2025 08:32 

    Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont-ils annoncé lundi. Les deux géants californiens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank