Fill Up Média renforce son partenariat historique avec Carrefour

(AOF) - Fill Up Média a annoncé le renforcement de son partenariat historique avec Carrefour à travers le déploiement de 2 000 écrans dans 250 nouvelles stations-service de l’enseigne de la grande distribution. Le partenariat entre les deux sociétés a démarré en 2017 avec l’équipement de 100 stations-service à travers la France. Le spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants était en charge, pour une durée de 6 ans, de la régie publicitaire, de la gestion du réseau et de la production des spots pour une clientèle d’annonceurs locaux et nationaux.

Le nouveau contrat signé entre Fill Up Média et Carrefour prévoit de répliquer ce même modèle au sein de 250 stations-service supplémentaires de l'enseigne, pendant 8 ans et 9 mois, tout en prolongeant les 100 stations-service déjà équipées pour la même durée.

Grâce à ce nouvel accord, Fill Up Média disposera d'ici la fin du premier semestre 2024, d'un parc total de plus de 6 000 écrans publicitaires répartis au sein de 850 stations-service, lui permettant d'adresser plus de 6 millions d'automobilistes par semaine sur l'ensemble du territoire français.

La société a confirmé ainsi son ambition d'atteindre 1 180 stations partenaires à horizon 2025, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.

Fill Up Média entend dupliquer ce type de partenariat avec d'autres enseignes de la grande distribution, afin de poursuivre le déploiement de son offre en ciblant en priorité les zones présentant un fort trafic.