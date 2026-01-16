Figure Technology augmente suite à la révision à la hausse des prévisions de Needham pour le PT et le BPA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 janvier - ** Les actions du banque de blockchain Figure Technology Solutions FIGR.O augmentent de 9,77 % à 71,26 $
** Needham augmente le prix cible de FIGR de 51 $ à 71 $
** Les prévisions de BPA pour 2026 sont relevées à 73 cents contre 62 cents et celles pour 2027 à 1 dollar contre 90 cents
** La société de courtage s'attend à ce que l'activité de co's Home Equity Lines of Credit reste forte et augmente potentiellement
** Les volumes de prêts à la consommation sur le marché ont été bien supérieurs à nos estimations antérieures pour le quatrième trimestre" - la société de courtage sur la mise à jour de l'estimation
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a presque doublé depuis ses débuts en septembre
