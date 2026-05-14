Figma revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, l'IA stimulant une forte demande en matière de conception

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1) par Zaheer Kachwala

Figma FIG.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, l'adoption croissante de ses outils d'intelligence artificielle ayant contribué à convertir davantage d'utilisateurs vers des abonnements payants et à accroître l'utilisation de son logiciel de conception auprès des grandes entreprises, ce qui a fait grimper son action de 15 % en séance prolongée.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 1,42 et 1,43 milliard de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,36 à 1,37 milliard de dollars.

Les offres de Figma ont rencontré un vif succès auprès des clients, qui vont des entreprises du Fortune 500 aux freelances, car sa plateforme basée sur un navigateur permet aux utilisateurs de passer de la création de simples croquis au codage et à la mise en production.

La société a adopté l'IA, en intégrant cette technologie à ses offres et en développant des outils autour de celle-ci, dans l'espoir que cela simplifie le processus de conception et ouvre ses produits à un plus grand nombre de clients.

Plus de 75 % des utilisateurs des formules « Org » et « Enterprise » qui avaient auparavant dépassé leurs limites de crédits IA ont continué à utiliser ces crédits en avril, a indiqué la société.

En mars, Figma a commencé à appliquer des limites de crédits, en vendant des modules complémentaires aux utilisateurs qui avaient dépassé les crédits inclus dans leur forfait, dans le but de monétiser davantage ses outils d'IA.

Figma est également confrontée à la menace d’une disruption par l’IA, car beaucoup craignent que l’essor des outils agents issus des principaux développeurs de modèles de pointe ne bouleverse les logiciels traditionnels.

« Quand on parle de Claude Design... on ne peut pas les ignorer; leur capacité à former des modèles propriétaires et à les associer à leurs propres produits est quelque chose à laquelle nous prêtons très certainement attention », a déclaré Praveer Melwani, directeur financier de Figma, à Reuters.

Le mois dernier, Anthropic a dévoilé Claude Design , qui permet aux utilisateurs d'explorer des designs, des prototypes interactifs, ainsi que des présentations commerciales et des exposés.

Figma prévoit un chiffre d'affaires compris entre 348 et 350 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 327 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre clos le 31 mars s'est établi à 333,4 millions de dollars, dépassant les estimations de 313,2 millions de dollars.