FIGEAC AÉRO RENFORCE SA POSITION SUR UN PROGRAMME MAJEUR DE SOUVERAINETÉ NATIONALE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce avoir été retenu par Safran Aircraft Engines pour la production d’une pièce particulièrement technique du moteur M88 du Rafale, un programme majeur de souveraineté nationale .



LE RÉSULTAT D’UNE FORTE MONTÉE EN COMPÉTENCE TECHNIQUE



FIGEAC AÉRO a été retenu pour la production d’une nouvelle référence de pièce à destination du moteur M88. Conçu et développé par Safran Aircraft Engines (SAE), le M88 est un turboréacteur à postcombustion équipant le Rafale, un avion de combat développé par Dassault Aviation et opéré par de nombreuses forces aériennes à travers le monde.



Il s’agit d’une pièce particulièrement technique, réalisée à base de superalliages à base nickel, pour laquelle FIGEAC AÉRO apportera un service d’usinage de précision, au milieu du cycle de production.



Ce nouvel accord est le résultat d’une part de la montée en compétence technique du site de Figeac, qui produit déjà un grand nombre de pièces de précision pour SAE au travers de flux dédiés, et où sera localisée la production, et d’autre part, d’un fort partenariat commercial en cours de développement entre SAE et FIGEAC AÉRO.