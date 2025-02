AOF - EN SAVOIR PLUS

La production liée à ce contrat a d'ores et déjà démarré. Sur la base des cadences de production actuelles, ce contrat d'une durée de cinq ans devrait générer 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Il utilise la capacité existante et ne nécessitera donc pas d'investissements importants.

(AOF) - Figeac Aéro annonce que sa filiale américaine, Figeac Aéro North America, a remporté un nouveau contrat auprès de GKN Aerospace, portant sur des revêtements d'ailes pour le programme d'avions d'affaires Gulfstream G500. Sur la base des cadences de production actuelles, la valeur du contrat est estimée à plus de 5 millions de dollars. Figeac Aéro North America produira pour GKN Aerospace des pièces de revêtements inférieurs d'ailes de grande taille pour l'avion d'affaires Gulfstream G500.

Figeac Aéro remporte un contrat de plus de 5 millions de dollars en Amérique du Nord

