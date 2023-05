Figeac Aéro prolonge son contrat avec Safran Nacelles

(AOF) - Figeac Aéro a signé un nouvel accord avec Safran Nacelles, un leader mondial de l’intégration de nacelles d’avion, d’une valeur d’environ 140 millions d’euros sur 10 ans. L’accord porte sur la production en France et au Maroc de milliers de pièces métalliques à forte valeur ajoutée pour les nacelles des Airbus A320neo, équipés de moteurs LEAP-1A. Extension d’un contrat existant, la valeur totale du contrat représente un chiffre d’affaires additionnel d’environ 80 millions d’euros par rapport à l’accord initial.

Bénéficiant d'un approvisionnement sécurisé, les premières livraisons sont prévues au cours du second semestre de l'exercice 2023/24.

L'accord prévoit un schéma industriel multi-sites, permettant d'accompagner les cadences de production de Safran Nacelles : en France, avec une part significative de la production à Figeac, et au Maroc, à Casablanca, où une cinquantaine d'emplois qualifiés seront créés, sur un nouveau site de production dont la construction a d'ores et déjà commencé.

Cet accord " vient ainsi renforcer la confiance du groupe dans l'atteinte de ses objectifs 2025 " a indiqué le partenaire des grands industriels de l'aéronautique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.