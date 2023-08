Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro: nouveau directeur général adjoint du groupe information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce la nomination de Thomas Girard, Directeur Commercial depuis 2019, au poste de directeur général adjoint du Groupe, en remplacement de Didier Roux qui quitte le groupe avec prise d'effet au 1erseptembre 2023.



La nomination de Thomas Girard s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer l'intégration de ses fonctions achats, industrielles et commerciales sous son unique supervision.



Thomas Girard disposera ainsi de l'ensemble des leviers opérationnels pour relever les défis liés au contexte actuel d'inflation et de tensions d'approvisionnement, estime Figeac Aéro.



'Face au contexte actuel, aussi porteur qu'exigeant, j'accorde ma pleine confiance à Thomas. Grâce au soutien d'une équipe de managers forte, je suis convaincu qu'il saura poursuivre le développement de l'entreprise en restant fidèle à notre ADN d'excellence industrielle et continuer à servir les grands acteurs de l'aéronautique', a commenté Jean-Claude Maillard, président directeur général du groupe Figeac Aéro.





