FIGEAC AERO : INITIATION DE COUVERTURE DU TITRE PAR KEPLER CHEVREUX

Recommandation à l'achat

Objectif de cours à 7,0 €, soit un potentiel de hausse de 23,2%

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce l'initiation de couverture de son titre par Kepler Cheuvreux, une société de services financiers européenne, indépendante et de premier plan.

Dans son étude d'initiation publiée le 18 janvier 2024, intitulée « Get on board », Kepler Cheuvreux entame le suivi du titre FIGEAC AÉRO avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 7,0 €, soit un potentiel de croissance de 23,2% par rapport au cours de clôture du 17 janvier 2024.

L'analyse financière publiée ce jour est accessible sur le site www.keplercheuvreux.com rubrique « Research Hub Public Access ».

Le titre FIGEAC AÉRO est par ailleurs suivi par Gilbert Dupont (Société Générale), ODDO BHF et TP ICAP Midcap.

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

FIGEAC AÉRO



Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Simon Derbanne

Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles

Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com ACTUS finance & Communication



Corinne Puissant

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr