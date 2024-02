Figeac Aéro : inauguration de sa nouvelle unité de production à Casablanca

En cohérence avec son engagement pour la réduction progressive de son empreinte carbone, Figeac Aéro a adopté une démarche d'écoconception du site, qui permettra une économie de plus de 700 tonnes de CO2 par an par rapport à un site standard.

Grâce aux dernières technologies industrielles installées et au savoir-faire du groupe, cette unité permet l'usinage de pièces complexes de grande dimension. À ce titre, ce nouveau site est dédié à la production de pièces à forte valeur ajoutée pour la nacelle de l'Airbus A320neo équipé de moteurs LEAP-1A, un programme à fort potentiel de croissance.

(AOF) - Figeac Aéro, sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique, a inauguré vendredi dernier à Casablanca (Maroc) sa nouvelle unité de production, dédiée à la production d'une pièce maîtresse de la nacelle du moteur LEAP-1A. Elle est située au cœur du Technopôle de l'Aéroport Mohammed V de Casablanca. Fruit d'une étroite coopération entre les équipes françaises et marocaines du groupe et les équipes de Safran Nacelles, la nouvelle unité de production s'étend sur une superficie de 4 000 mètres carrés.

