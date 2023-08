Figeac Aéro : évolution de la direction

(AOF) - La Direction Générale de Figeac Aéro évolue avec la nomination au 1er septembre 2023 de Thomas Girard, au poste de Directeur Général Adjoint aux côtés de Jean-Claude Maillard, en remplacement de Didier Roux. Ce dernier, après 24 ans au sein de Figeac Aéro quitte le Groupe à cette même date pour poursuivre de nouveaux objectifs professionnels.

La nomination de Thomas Girard s'inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer l'intégration de ses fonctions achats, industrielles et commerciales sous son unique supervision, afin de lui permettre de disposer de l'ensemble des leviers opérationnels pour relever les défis liés au contexte actuel d'inflation et de tensions d'approvisionnement.

Ayant intégré Figeac Aéro il y a plus de 18 ans, Thomas Girard bénéficie d'une connaissance profonde du Groupe. Son parcours interne l'a également amené à prendre la direction des achats Groupe puis des ventes, le plaçant au cœur des relations de Figeac Aéro avec ses fournisseurs stratégiques et grands donneurs d'ordre.

