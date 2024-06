Figeac Aéro et KNDS renforcent leur partenariat

(AOF) - A l’occasion du salon international Eurosatory, Figeac Aéro annonce la signature d’un nouvel accord avec KNDS, le spécialiste franco-allemand de la défense terrestre, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d’euros. Le nouvel accord est un avenant à un contrat signé en 2020, portant sur l’usinage, le traitement de surface et l’assemblage d’un ensemble de pièces élémentaires destinées à des programmes de véhicules blindés en France et à l’export.

Cet avenant vise à renforcer le partenariat de long-terme entre Figeac Aéro et KNDS, et à localiser en France une production de défense particulièrement stratégique. Dans le cadre de ce contrat, Figeac Aéro a mis en place un atelier dédié au sein de sa filiale spécialisée dans les activités de défense, Mécabrive Industries.

Prolongeant l'accord sur une durée de plusieurs années, l'avenant officialise également une forte hausse des volumes de production, initiée dès l'exercice 2023/24, ainsi qu'une mise à jour des termes du contrat.

Le groupe KNDS est né en 2015 du rapprochement entre l'allemand KMW et le français Nexter, formant le leader européen de la défense terrestre. Fort de plus de 9 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 3,3 milliards d'euros et un carnet de commandes de 16 milliards d'euros, le portefeuille de KNDS comprend une large gamme de produits et services (chars de combat, véhicules blindés, systèmes d'artillerie, équipements et munitions...).

