Figeac Aéro "en discussions préliminaires" pour sa cession

L'équipementier aéronautique français Figeac Aéro a confirmé vendredi être en "discussions préliminaires initiées avec un potentiel acquéreur", en réaction à des informations de presse selon lesquelles le groupe serait près de passer sous contrôle du groupe indien Mahindra.

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le président fondateur du groupe et son principal actionnaire, Jean-Claude Maillard, âgé de 68 ans, "peut être sollicité par des candidats acquéreurs d’une participation de contrôle, que cela soit en Europe, en Amérique du Nord, ou en Asie", tandis que Figeac Aéro est "attentif aux projets et opportunités qui peuvent se présenter et qui seraient de nature à soutenir sa croissance ou à pérenniser un actionnariat solide et de long terme", écrit le groupe dans un communiqué.

Figeac Aéro évoque des "discussions préliminaires initiées avec un potentiel acquéreur, sans que de telles discussions aboutissent à ce stade à un accord devant être rendu public".

Selon La Tribune, Jean-Claude Maillard mène depuis plusieurs mois des discussions "pour céder l'intégralité des parts de l'entreprise" au groupe indien Mahindra.

Restructurée après l'effondrement de son activité pendant la pandémie de Covid-19, l'entreprise basée dans le Lot, spécialisée dans la sous-traitance de pièces métalliques pour l'aéronautique, a réduit ses pertes à 4,4 millions d'euros (-17% sur un an) au premier semestre de son exercice décalé 2024-2025 et envisage une fin d'année positive.

Partenaire des grands industriels de l’aéronautique, Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs et de trains d'atterrissage.

Il est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Sur son dernier exercice, achevé au 31 mars 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros.