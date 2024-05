FIGEAC AERO : CHIFFRE D'AFFAIRES 2023/24 AU-DESSUS DE L'OBJECTIF : 397,2 MEUR, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +19,3% - REVISION A LA HAUSSE DES AUTRES OBJECTIFS ANNUELS

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023/24, clos le 31 mars 2024, et réhausse ses objectifs annuels de rentabilité et de génération de trésorerie libre.

En M€ - IFRS

Données non-auditées T4 2023/24 T4 2022/23 Var. Var. org. FY 2023/24 FY 2022/23 Var. Var. org. Aérostructures & Aéromoteurs 109,6 94,6 +15,9% +19,1% 361,5 311,7 +16,0% +19,3% Activités de Diversification [1] 9,7 9,5 +1,8% +1,8% 35,7 29,9 +19,4% +19,4% Chiffre d'affaires total 119,3 104,1 +14,6% +17,5% 397,2 341,6 +16,3% +19,3%

OBJECTIF ANNUEL DE CHIFFRE D'AFFAIRES DÉPASSÉ

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023/24 (du 1 er janvier au 31 mars 2024), le chiffre d'affaires consolidé de FIGEAC AÉRO s'élève à 119,3 M€, en croissance organique de +17,5% (+14,6% en données publiées, incluant un effet de change défavorable de 3,0 M€). Cette évolution est principalement portée par la bonne tenue des activité aéronautiques (+19,1% de croissance organique) qui bénéficient notamment de l'augmentation significative des cadences sur l'A350.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24 (du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024), le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort à 397,2 M€, en progression organique de +19,3% (+16,3% en données publiées) par rapport à l'exercice précédent. Cette performance s'inscrit en ligne avec la tendance au 31 décembre, et ce, malgré un effet de change défavorable de 10,5 M€.

Par conséquent, FIGEAC AÉRO dépasse son objectif de chiffre d'affaires annuel (pour rappel entre 375 et 390 M€), respectant ses objectifs pour la troisième année consécutive.

SECTEUR AÉRIEN : LA TENDANCE POSITIVE SE POURSUIT SUR LE PREMIER TRIMESTRE

En raison du rôle critique de FIGEAC AÉRO au sein de la chaîne de valeur aéronautique, la bonne santé économique du secteur constitue l'un des principaux moteurs de la croissance et de la performance financière du Groupe.

Après avoir effacé les effets de la crise sanitaire en fin d'année dernière, le secteur aérien maintient une très bonne dynamique au premier trimestre 2024 avec une croissance du trafic aérien de près de +17%, une augmentation des capacités disponibles de +15% et un taux de remplissage en hausse de 1,5 point à 80,8%.

Dans ce contexte, Boeing et Airbus enregistrent respectivement des prises de commandes similaires ou supérieures de +20% par rapport au premier trimestre de 2023 - illustrant une demande encore insuffisamment satisfaite - nettement supérieures au nombre d'appareils livrés (à savoir 170 et 125 appareils commandés contre 142 et 80 appareils livrés).

Il convient de noter que le gros porteur d'Airbus, l'A350, premier programme du Groupe, représente à lui seul sur le trimestre plus de 40% de ces commandes (contre 13% en 2023) – une dynamique qui a conduit Airbus à revoir à la hausse son objectif de cadence de production, passant à 12 appareils par mois en 2028, contre 10 par mois en 2026.

Au total, Airbus et Boeing disposent au 31 mars 2024 de carnets de commandes qui atteignent des niveaux records, avec respectivement 8 626 et 6 259 appareils. Cette situation offre d'une part une excellente visibilité et d'autre part, constitue un amortisseur particulièrement important dans l'éventualité d'un ralentissement de la demande.

RÉVISION A LA HAUSSE DES OBJECTIFS DE RENTABILITÉ ET DE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE

Cette bonne dynamique se reflète dans la croissance du carnet de commandes de FIGEAC AÉRO, qui atteint 3,9 Mds€ au 30 avril 2024 (contre 3,7 Mds€ au 31 décembre 2023). Cette évolution est principalement due à la hausse des cadences de production de l'A350, très légèrement atténuée par les décalages annoncés des augmentations de cadence du programme LEAP, liés aux perturbations rencontrées autour du B737 MAX et aux enjeux de qualité qui en découlent.

Dans ce contexte, à très court terme, le Groupe revoit à la hausse ses objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie au titre de l'exercice 2023/24, à savoir entre 50 et 53 M€ d'EBITDA courant (contre 48-53 M€) et entre 20 et 24 M€ de Free Cash Flows (contre 16-20 M€).

Par ailleurs, tout en restant particulièrement attentif aux évolutions du monocouloir Boeing qui impacte son activité sur le moteur LEAP-1B, le Groupe maintient l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours 2024/25 : un chiffre d'affaires entre 420 et 440 M€, un EBITDA courant entre 68 et 72 M€ et des Free Cash Flows entre 20 et 28 M€. Le Groupe estime par ailleurs qu'à ce stade, les perturbations actuelles ne sont pas de nature à modifier sa vision à moyen-terme.

Ainsi, porté par d'excellentes perspectives sur le segment civil, militaire et des services, des avancées commerciales significatives (nouveaux marchés en Amérique du Nord et forte activité de consultations) et enfin, la hausse des cadences de l'A350 au-delà de ses niveaux d'avant-crise, FIGEAC AÉRO dispose d'un excellent niveau de confiance quant à l'atteinte des ambitions du plan PILOT 28.

Prochains évènements (après bourse)

26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 397,2 M€.

FIGEAC AÉRO



Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Simon Derbanne

Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles

Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com ACTUS finance & Communication



Corinne Puissant

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Glossaire

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO ( Days of Inventory Outstanding ) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes EBITDA-to-FCF Free Cash Flows rapportés à l'EBITDA courant ROCE (Return on Capital Employed) Résultat opérationnel après impôts (NOPAT) divisé par l'actif économique (immobilisations et Besoin en Fonds de Roulement Free Cash Flows / nets Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement / après coût de l'endettement financier et impôts

[1] Activités de défense, énergie et oil & gas. Il est rappelé que le Groupe a procédé en septembre 2022 à la reclassification de ses activités à Wichita aux États-Unis dans la division Aérostructures & Aéromoteurs