FIGEAC AERO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023:

130 991 titres

277 321,72 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 43 506 titres 223 469,26 EUR 211 transactions VENTE 35 723 titres 185 579,06 EUR 178 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

123 208 titres

315 243,77 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/05/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

71 670 titres

834 165,31 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

FIGEAC AÉRO



Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Simon Derbanne

Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles

Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com ACTUS finance & Communication



Corinne Puissant

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

ANNEXES

Achats Vente FGA FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 211 43 506 223 469,26 178 35 723 185 579,06 02/01/2023 1 1 5,35 1 1 5,35 03/01/2023 2 741 3 942,24 2 302 1 642,88 04/01/2023 2 741 3 927,31 1 1 5,31 05/01/2023 4 2 131 11 185,61 1 1 5,31 06/01/2023 1 1 5,30 1 1 5,30 09/01/2023 1 1 5,35 4 2 641 14 325,15 10/01/2023 1 1 5,49 4 2 631 14 638,89 11/01/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 12/01/2023 2 731 4 130,15 2 403 2 325,19 13/01/2023 1 1 5,70 2 2 11,40 16/01/2023 2 38 211,32 1 1 5,60 17/01/2023 1 1 5,60 1 1 5,60 18/01/2023 4 2 161 11 861,63 1 1 5,53 19/01/2023 2 395 2 117,32 2 2 10,96 20/01/2023 2 85 454,75 1 1 5,35 23/01/2023 1 1 5,42 1 1 5,42 24/01/2023 1 1 5,42 2 131 712,62 25/01/2023 4 2 131 11 249,61 1 1 5,41 26/01/2023 1 1 5,22 1 1 5,22 27/01/2023 1 1 5,31 2 591 3 155,91 30/01/2023 1 1 5,37 3 1 371 7 416,87 31/01/2023 1 1 5,36 2 581 3 137,36 01/02/2023 2 98 529,30 2 841 4 642,30 02/02/2023 4 1 419 7 609,39 2 841 4 633,81 03/02/2023 4 1 691 9 069,50 1 1 5,40 06/02/2023 2 652 3 442,56 1 1 5,28 07/02/2023 2 801 4 189,27 2 871 4 659,77 08/02/2023 1 1 5,39 1 1 5,39 09/02/2023 1 1 5,45 2 871 4 746,95 10/02/2023 2 32 172,16 1 1 5,38 13/02/2023 1 1 5,42 2 385 2 105,90 14/02/2023 1 1 5,43 1 1 5,43 15/02/2023 2 541 2 916,01 2 861 4 744,01 16/02/2023 1 1 5,52 4 1 457 8 123,16 17/02/2023 3 1 551 8 452,95 1 1 5,45 20/02/2023 1 1 5,49 1 1 5,49 21/02/2023 1 1 5,51 1 1 5,51 22/02/2023 1 1 5,50 1 1 5,50 23/02/2023 1 1 5,50 1 1 5,50 24/02/2023 1 1 5,50 1 1 5,50 27/02/2023 1 1 5,45 1 1 5,45 28/02/2023 2 143 782,21 1 1 5,47 01/03/2023 2 631 3 457,90 1 1 5,50 02/03/2023 1 1 5,60 2 32 179,51 03/03/2023 1 1 5,52 1 1 5,52 06/03/2023 2 321 1 771,92 1 1 5,52 07/03/2023 3 1 061 5 820,72 1 1 5,52 08/03/2023 4 1 871 10 154,29 2 2 11,18 09/03/2023 2 311 1 660,74 1 1 5,34 10/03/2023 2 32 169,32 1 1 5,33 13/03/2023 4 1 871 9 704,60 1 1 5,20 14/03/2023 2 117 597,92 1 1 5,16 15/03/2023 5 2 101 10 506,18 1 1 5,18 16/03/2023 1 1 4,92 2 1 261 6 279,72 17/03/2023 1 1 4,93 2 51 254,43 20/03/2023 1 1 5,01 2 5 25,05 21/03/2023 2 301 1 483,93 1 1 4,93 22/03/2023 2 363 1 785,98 1 1 4,94 23/03/2023 2 31 152,60 1 1 5,00 24/03/2023 1 1 4,93 1 1 4,93 27/03/2023 4 2 011 9 776,69 1 1 4,91 28/03/2023 2 657 3 127,36 1 1 4,80 29/03/2023 1 1 4,80 2 621 2 999,40 30/03/2023 1 1 4,87 2 2 9,74 31/03/2023 1 1 4,86 1 1 4,86 03/04/2023 1 1 5,08 5 2 852 14 488,16 04/04/2023 1 1 4,96 1 1 4,96 05/04/2023 1 1 4,90 1 1 4,90 06/04/2023 1 1 4,89 1 1 4,89 07/04/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 10/04/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 11/04/2023 4 1 509 7 333,74 1 1 4,86 12/04/2023 1 1 4,95 1 1 4,95 13/04/2023 2 45 218,72 1 1 4,88 14/04/2023 2 25 120,52 1 1 4,84 17/04/2023 2 433 2 069,78 1 1 4,82 18/04/2023 4 2 191 10 355,19 1 1 4,79 19/04/2023 1 1 4,71 2 2 9,49 20/04/2023 1 1 4,82 2 2 9,64 21/04/2023 1 1 4,84 3 3 011 14 573,24 24/04/2023 2 56 264,32 3 2 931 14 245,12 25/04/2023 1 1 4,90 1 1 4,90 26/04/2023 1 1 4,98 2 1 467 7 305,66 27/04/2023 2 347 1 686,54 2 1 461 7 275,78 28/04/2023 2 470 2 312,46 1 1 4,98 01/05/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2023 1 1 4,98 3 1 405 7 045,22 03/05/2023 4 2 401 11 827,96 1 1 4,96 04/05/2023 1 1 5,00 2 521 2 605,00 05/05/2023 1 1 5,02 2 60 301,20 08/05/2023 2 421 2 062,90 1 1 4,90 09/05/2023 2 21 101,64 1 1 4,84 10/05/2023 2 421 2 037,66 1 1 4,86 11/05/2023 1 1 4,85 1 1 4,85 12/05/2023 3 485 2 346,13 1 1 4,85 15/05/2023 1 1 4,85 1 1 4,85 16/05/2023 1 1 4,95 1 1 4,95 17/05/2023 2 96 466,56 1 1 4,86 18/05/2023 1 1 4,95 1 1 4,95 19/05/2023 1 1 4,94 1 1 4,94 22/05/2023 1 1 4,95 2 263 1 309,71 23/05/2023 4 2 311 11 231,46 1 1 4,86 24/05/2023 2 401 1 948,86 1 1 4,86 25/05/2023 1 1 4,92 1 1 4,92 26/05/2023 1 1 4,90 1 1 4,90 29/05/2023 1 1 5,00 1 1 5,00 30/05/2023 2 681 3 337,00 1 1 5,00 31/05/2023 1 1 4,96 2 199 987,04 01/06/2023 1 1 4,91 1 1 4,91 02/06/2023 1 140 691,60 0 0 0,00 05/06/2023 1 1 4,99 1 1 4,99 06/06/2023 1 1 4,99 1 1 4,99 07/06/2023 1 1 5,02 1 1 5,02 08/06/2023 1 1 4,98 2 1 811 9 163,58 09/06/2023 1 1 5,16 2 1 313 6 827,56 12/06/2023 1 1 5,14 2 1 582 8 194,72 13/06/2023 1 1 5,10 1 1 5,10 14/06/2023 3 1 101 5 601,30 1 1 5,10 15/06/2023 1 1 5,08 1 1 5,08 16/06/2023 1 1 5,06 1 1 5,06 19/06/2023 1 1 5,14 1 1 5,14 20/06/2023 1 1 5,10 1 1 5,10 21/06/2023 2 691 3 496,46 1 1 5,06 22/06/2023 3 1 376 6 921,36 1 1 5,06 23/06/2023 1 1 5,10 1 1 5,10 26/06/2023 2 51 253,98 1 1 4,98 27/06/2023 1 1 5,04 1 1 5,04 28/06/2023 1 1 5,04 1 1 5,04 29/06/2023 1 1 5,00 1 1 5,00 30/06/2023 1 1 5,06 2 2 10,12

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

Information réglementaire :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité

