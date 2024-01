FIGEAC AERO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

100 058 titres

410 230,94 Euros en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 68 490 titres 300 867,93 EUR 254 transactions VENTE 99 423 titres 436 536,71 EUR 237 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

130 991 titres

277 321,72 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/05/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

71 670 titres

834 165,31 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Simon Derbanne

Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles

Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com ACTUS finance & Communication

Corinne Puissant

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

ANNEXES

Achats Vente FGA FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 254 68 490 300 867,93 237 99 423 436 536,71 03/07/2023 1 1 4,99 1 1 4,99 04/07/2023 1 1 4,99 1 1 4,99 05/07/2023 1 1 5,02 3 2 921 14 778,62 06/07/2023 1 1 5,16 4 3 081 16 072,96 07/07/2023 1 1 5,26 4 3 231 17 253,86 10/07/2023 1 1 5,30 1 1 5,30 11/07/2023 2 661 3 437,20 1 1 5,20 12/07/2023 1 1 5,20 1 1 5,20 13/07/2023 1 1 5,24 1 1 5,24 14/07/2023 2 133 686,30 1 1 5,18 17/07/2023 4 2 481 12 668,29 1 1 5,16 18/07/2023 1 1 5,20 1 1 5,20 19/07/2023 2 420 2 142,12 1 1 5,22 20/07/2023 4 1 761 8 904,30 1 1 5,10 21/07/2023 2 244 1 234,66 1 1 5,08 24/07/2023 2 721 3 648,32 1 1 5,12 25/07/2023 2 721 3 619,54 2 7 35,98 26/07/2023 1 1 5,04 1 1 5,04 27/07/2023 1 1 5,04 2 36 184,24 28/07/2023 1 1 5,02 1 1 5,02 31/07/2023 3 1 081 5 459,14 1 1 5,14 01/08/2023 1 1 5,02 2 151 773,02 02/08/2023 2 591 2 966,82 1 1 5,02 03/08/2023 1 1 5,06 2 1 801 9 293,06 04/08/2023 1 1 5,08 1 1 5,08 07/08/2023 1 1 5,06 1 1 5,06 08/08/2023 1 1 5,08 1 1 5,08 09/08/2023 1 1 5,06 1 1 5,06 10/08/2023 1 1 5,08 2 1 801 9 113,08 11/08/2023 2 281 1 410,64 1 1 5,04 14/08/2023 2 421 2 105,00 1 1 5,00 15/08/2023 1 1 4,99 1 1 4,99 16/08/2023 1 1 4,99 1 1 4,99 17/08/2023 4 2 371 11 680,17 1 1 4,97 18/08/2023 8 5 985 28 758,63 1 1 4,91 21/08/2023 1 1 4,78 2 8 38,24 22/08/2023 5 2 661 12 293,82 1 1 4,62 23/08/2023 1 1 4,72 2 10 47,38 24/08/2023 1 1 4,64 2 281 1 331,84 25/08/2023 2 651 3 020,71 1 1 4,71 28/08/2023 2 641 2 961,42 1 1 4,62 29/08/2023 1 1 4,62 1 1 4,62 30/08/2023 3 972 4 490,64 1 1 4,62 31/08/2023 2 266 1 218,30 1 1 4,60 01/09/2023 1 1 4,63 1 1 4,63 04/09/2023 4 1 017 4 562,02 1 1 4,50 05/09/2023 4 1 931 8 447,50 1 1 4,50 06/09/2023 3 971 4 163,10 1 1 4,30 07/09/2023 1 1 4,33 1 1 4,33 08/09/2023 4 1 901 7 935,65 1 1 4,25 11/09/2023 3 971 3 949,55 1 1 4,15 12/09/2023 4 1 871 7 529,66 1 1 4,06 13/09/2023 2 351 1 390,00 1 1 4,00 14/09/2023 1 1 4,00 2 121 484,00 15/09/2023 3 941 3 695,78 1 1 3,98 18/09/2023 2 331 1 290,90 1 1 3,90 19/09/2023 3 439 1 718,80 2 2 8,00 20/09/2023 3 900 3 498,70 2 322 1 281,56 21/09/2023 2 321 1 251,91 1 1 3,91 22/09/2023 2 117 453,98 2 1 601 6 339,90 25/09/2023 2 673 2 624,71 1 1 3,91 26/09/2023 1 1 3,92 1 1 3,92 27/09/2023 2 331 1 290,92 2 349 1 388,96 28/09/2023 2 101 395,97 2 1 611 6 411,77 29/09/2023 1 1 3,97 1 1 3,97 02/10/2023 2 133 524,03 4 4 281 17 337,15 03/10/2023 2 361 1 444,02 2 934 3 847,98 04/10/2023 4 1 132 4 511,61 2 28 115,36 05/10/2023 5 1 692 6 586,97 1 1 3,95 06/10/2023 4 1 451 5 463,85 1 1 3,85 09/10/2023 1 1 3,80 3 2 519 9 642,28 10/10/2023 2 86 323,37 4 3 376 13 085,27 11/10/2023 2 411 1 561,84 3 1 589 6 181,36 12/10/2023 3 479 1 837,06 2 451 1 767,86 13/10/2023 1 1 3,86 4 4 211 16 512,06 16/10/2023 2 59 228,92 4 2 682 10 704,10 17/10/2023 2 340 1 339,67 2 1 261 5 069,21 18/10/2023 2 734 2 950,70 2 1 471 5 942,84 19/10/2023 1 1 4,04 3 1 813 7 468,76 20/10/2023 1 1 4,06 2 1 191 4 954,46 23/10/2023 2 471 1 931,19 1 1 4,19 24/10/2023 2 471 1 902,90 1 1 4,10 25/10/2023 7 4 922 19 018,28 1 1 3,98 26/10/2023 4 1 721 6 618,28 1 1 3,88 27/10/2023 1 1 3,86 3 1 621 6 268,26 30/10/2023 1 1 3,92 2 1 271 4 982,32 31/10/2023 1 1 3,95 2 334 1 329,29 01/11/2023 1 1 3,92 1 1 3,92 02/11/2023 1 1 3,92 7 8 041 32 945,92 03/11/2023 1 1 4,29 2 1 181 5 066,49 06/11/2023 1 1 4,28 5 4 962 21 288,16 07/11/2023 3 1 594 6 625,88 1 1 4,16 08/11/2023 2 541 2 207,30 1 1 4,10 09/11/2023 3 1 541 6 154,85 2 2 8,19 10/11/2023 2 531 2 124,12 2 2 8,24 13/11/2023 1 1 4,11 2 1 161 4 783,31 14/11/2023 2 373 1 514,52 2 1 121 4 708,20 15/11/2023 1 1 4,24 2 452 1 925,50 16/11/2023 3 1 071 4 433,48 2 903 3 864,84 17/11/2023 2 521 2 157,10 2 507 2 159,66 20/11/2023 1 1 4,18 2 43 179,74 21/11/2023 4 2 011 8 126,10 1 1 4,10 22/11/2023 2 531 2 102,78 1 1 3,98 23/11/2023 2 330 1 306,84 3 562 2 260,20 24/11/2023 2 301 1 204,04 1 1 4,04 27/11/2023 2 51 203,02 1 1 4,02 28/11/2023 2 301 1 191,99 1 1 3,99 29/11/2023 2 431 1 706,82 2 29 117,14 30/11/2023 1 1 4,03 2 826 3 337,03 01/12/2023 1 1 4,00 2 1 161 4 667,20 04/12/2023 1 1 4,08 2 3 12,24 05/12/2023 1 1 4,00 1 1 4,00 06/12/2023 2 1 453 5 841,06 1 1 4,02 07/12/2023 1 1 4,01 1 1 4,01 08/12/2023 1 1 4,01 1 1 4,01 11/12/2023 1 1 4,05 1 1 4,05 12/12/2023 2 521 2 094,42 1 1 4,02 13/12/2023 1 1 4,04 7 7 033 29 180,96 14/12/2023 1 1 4,54 9 8 651 39 420,14 15/12/2023 1 1 4,36 1 1 4,36 18/12/2023 1 1 4,45 4 2 017 9 055,57 19/12/2023 1 1 4,54 4 3 171 14 653,94 20/12/2023 1 1 4,74 6 4 100 19 770,78 21/12/2023 4 2 241 10 892,98 6 3 787 19 339,34 22/12/2023 3 726 3 751,50 2 911 4 828,30 25/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2023 4 2 261 11 651,64 3 1 539 8 176,16 28/12/2023 1 1 5,30 2 821 4 416,90 29/12/2023 3 409 2 166,56 1 1 5,32