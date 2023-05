FIGEAC AERO : AVEC L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION AS9100, NANSHAN FIGEAC AERO INDUSTRY CO LTD EST DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLE À 100%

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour que sa filiale en Chine, Nanshan Figeac Aero Industry Co. Ltd, a obtenu la certification AS9100, spécifique à l'industrie aéronautique. Désormais totalement opérationnelle, cette unité industrielle est prête à lancer ses premières productions en série.

Pour rappel, Nanshan Figeac Aero Industry Co. Ltd est la joint-venture (JV) issue du rapprochement à parts égales entre Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd, un acteur majeur de la production d'aluminium à forte valeur ajoutée, et Figeac AÉro, spécialiste de l'industrialisation de pièces et de sous-ensembles critiques pour le secteur aéronautique.

Acteur intégré bénéficiant d'importantes synergies, la JV est au cœur de la structuration de la chaîne de valeur aéronautique chinoise. Aussi, acteur de proximité tant avec le tissu local qu'avec les grands donneurs d'ordre présents en Chine, Nanshan Figeac Aero Industry dispose d'une offre particulièrement compétitive en termes de coûts, de délais, et d'impact carbone.

La co-entreprise est ainsi idéalement positionnée pour caper les opportunités de croissance liées au fort développement attendu du marché aéronautique asiatique et chinois – le trafic aérien de ce dernier devrait atteindre une croissance annuelle de 5,3% par an sur les 20 prochaines années, matérialisant une demande de plus de 8 400 appareils, soit plus de 20% du marché mondial sur cette période [1] .

Obtenue en avril 2023, la certification AS9100 (EN9100 en Europe), norme de gestion de la qualité et des risques spécifique à l'industrie aéronautique, est une étape clé indispensable pour la production de pièces aéronautiques de série. Celle-ci intervient après que les partenaires de la JV aient mis à profit la période Covid pour poursuivre la structuration de l'activité, aussi bien en matière de qualification par des clients à fort potentiel, d'installation et de mise en route d'un outil industriel de 2 500 m² dédié aux pièces aluminium de petite dimension, prêt à répondre aux premières commandes.

Dans ce contexte, Nanshan Figeac Aero Industry a été inaugurée la semaine dernière avec la présence de l'ensemble de l'écosystème aéronautique chinois, incluant de grands acteurs globaux comme Airbus, Boeing ou Collins Aerospace, des acteurs de référence chinois, comme AVIC, SACI [2] et COMAC, ainsi que les représentants des gouvernements locaux.

Richard Kolhmann, Directeur Général de la JV confirme : « Je suis particulièrement fier de cette certification, qui constituait une étape clé de notre développement. Depuis la création de la co-entreprise fin 2018, et durant les années de pandémie, nos équipes ont travaillé sans relâche afin de donner naissance à un acteur structurant pour l'industrie aéronautique chinoise. Le succès retentissant de l'inauguration est pour nous un témoignage de la forte appétence du marché pour un acteur spécialisé, intégré, et implanté localement. »

Avec de nombreuses discussions avancées en cours, et d'ores et déjà des plans de développement des capacités industrielles, notamment sur les pièces en aluminium de grande dimension, FIGEAC aÉro et son partenaire Shandong Nanshan Aluminium disposent d'un atout majeur pour devenir un leader sur ce marché aéronautique en forte croissance.



À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 281,9 M€.

FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Simon Derbanne

Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles

Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com ACTUS finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

[1] Source : Airbus, avril 2023

[2] SAC Commercial Aircraft International Ltd.

