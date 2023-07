Figeac Aéro atteint l'ensemble de ses objectifs

(AOF) - Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 21,2% (+14%) par rapport à l'exercice précédent, à 341,6 millions d'euros, atteignant ainsi son objectif de chiffre d'affaires. Le groupe est en ligne avec sa trajectoire de retour aux niveaux de chiffres d'affaires pré-crise ( 447 millions d'euros en mars 2020). Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle continue de progresser avec une marge d'EBITDA à 11,8% du chiffre d'affaires, en hausse de 30 points de base par rapport à l'exercice 2021/22.

En valeur absolue, l'Ebitda courant ressort à 40,3 millions d'euros, reflétant, comme annoncé, un deuxième semestre en forte amélioration à 25,4 millions d'euros, soit une marge de 13,3%. Le groupe atteint ainsi son objectif de rentabilité pour l'exercice.

La perte nette de Figeac Aéro s'est réduite sur la période à 18,1 millions d'euros contre une perte de 43,1 millions en 2021-2022.

Côté perspectives, le groupe s'est fixé en vue de l'exercice 2023-2024 d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 375 et 390 millions d'euros, avec un Ebitda courant entre 48 et 53 millions d'euros.

