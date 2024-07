Fifth Third se voit infliger une amende par le CFPB américain pour faux comptes bancaires et saisies d'automobiles

Fifth Third Bancorp FITB.O paiera 20 millions de dollars d'amendes civiles et offrira des réparations à 35 000 consommateurs lésés pour régler les accusations du Bureau de la protection financière des consommateurs des États-Unis (Consumer Financial Protection Bureau) d'avoir ouvert des comptes non autorisés et d'avoir illégalement repris possession de leurs voitures.

Le banque basé à Cincinnati, qui possède environ 215 milliards de dollars d'actifs et 1 070 succursales principalement dans les États du Midwest et du Sud-Est des États-Unis, n'a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant les deux règlements annoncés par le CFPB mardi.

Fifth Third paiera une amende de 15 millions de dollars et remboursera les frais et les coûts aux clients ayant ouvert de faux comptes entre 2010 et 2016.

Il lui a également été interdit de fixer des quotas de vente qui incitent les employés à ouvrir les comptes, par le biais d'une stratégie de "vente croisée" qui a également conduit à des sanctions pour d'autres banques, y compris Wells Fargo

Fifth Third paiera séparément une amende de 5 millions de dollars et offrira une compensation aux emprunteurs qu'elle a forcés à souscrire une assurance automobile qui faisait double emploi avec la couverture qu'ils avaient déjà, ou dont les véhicules ont été saisis s'ils ne s'y conformaient pas.

Le régulateur a déclaré qu'entre 2011 et 2019, Fifth Third a "forcé" ou exigé une assurance inutile plus de 37 000 fois, a perçu plus de 12,7 millions de dollars de frais "sans valeur" et a repris possession de près de 1 000 véhicules de manière inappropriée.

L'une des victimes était un agent d'assurance qui a déclaré que Fifth Third lui avait assuré en 2016 que "tout était correct et que je ne devais rien", peu de temps avant qu'il ne se réveille un matin pour constater que sa voiture avait disparu.

Le règlement relatif aux faux comptes doit être approuvé par un juge et résoudrait une action en justice intentée par le CFPB ( ) en mars 2020.

"Nous ordonnons aux cadres supérieurs et au conseil d'administration de Fifth Third de mettre fin à ces pratiques commerciales douteuses, sous peine de subir d'autres conséquences", a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans un communiqué.

Susan Zaunbrecher, directrice juridique de Fifth Third, a déclaré dans un communiqué: "Nous avons déjà pris des mesures significatives pour traiter ces questions, notamment en identifiant les problèmes et en prenant l'initiative de rectifier les choses