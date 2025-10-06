information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 12:32

Fifth Third rachète Comerica pour 10,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fifth Third FITB.O a déclaré lundi qu'il achèterait la banque régionale Comerica CMA.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 10,9 milliards de dollars.