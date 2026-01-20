Fifth Third annonce une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts

La banque régionale américaine Fifth Third Bancorp FITB.O a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts due à la reprise de la demande de prêts.

Une croissance économique stable, une série de baisses de taux de la Réserve fédérale et l'apaisement des inquiétudes concernant l'impact des droits de douane ont amélioré le sentiment dans l'ensemble de l'économie américaine , incitant les ménages et lesentreprises à augmenter leurs emprunts.

La baisse des coûts de financement réduit les intérêts que les emprunteurs doivent payer sur les nouveaux prêts et les prêts existants, ce qui rend le crédit plus abordable.

Le revenu net d'intérêts de Fifth Third, la différence entre ce que les banques paient sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts, a augmenté de 6 % pour atteindre 1,53 milliard de dollars. Le total desprêts a augmenté de 5 %.

Les revenus de gestion de patrimoine et d'actifs de la banque ont bondi de 13 % pour atteindre le chiffre record de 185 millions de dollars au quatrième trimestre, tandis que les revenus des paiements commerciaux ont augmenté de 8 %.

Les actifs gérés par Fifth Third ont augmenté d'environ 16 % pour atteindre 80 milliards de dollars.

Cependant, les frais des marchés financiers de la banque basée à Cincinnati, dans l'Ohio, ont chuté de 2% à 121 millions de dollars, en raison de la baisse des revenus de syndication de prêts.

"En 2025, nous avons ouvert 50 succursales dans nos marchés à forte croissance du Sud-Est", a déclaré Tim Spence, directeur général de Fifth Third.

Au début du mois, la Réserve fédérale américaine a approuvé l'acquisition par Fifth Third de Comerica CMA.N , une transaction entièrement en actions d'une valeur de 10,9 milliards de dollars qui avait été annoncée en octobre.

La marge d'intérêt nette de la banque, qui mesure la rentabilité des opérations de prêt, a augmenté pour atteindre 3,13 %, contre 2,97 % l'année précédente.

Le revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté pour atteindre 699 millions de dollars, soit 1,04 $ par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à 582 millions de dollars, soit 85 cents par action, un an plus tôt.

Les actions de Fifth Third ont gagné 10,7 % en 2025, à la traîne de l'indice bancaire KBW .BKX .