Fiera Capital ouvre un bureau en Suisse

Le gestionnaire d’actifs canadien Fiera Capital a annoncé, mercredi 21 février, l’ouverture de son premier bureau en Suisse à Zurich. Il servira de quartier général pour les activités de la société relatives aux intermédiaires financiers dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et les clients institutionnels germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse alémanique).

Le bureau zurichois de Fiera Capital sera dirigé par Alain Meyer, responsable des intermédiaires financiers pour la région EMEA et de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse alémanique). Cette ouverture s’ancre dans la mise en œuvre d’un nouveau modèle de distribution de fonds régionalisé par la société de gestion canadienne.

Fiera Capital comptait 155 milliards de dollars d’actifs sous gestion (106 milliards d’euros) fin septembre 2023.

Adrien Paredes-Vanheule