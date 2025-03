Fidelity lève 110 millions d’euros supplémentaires pour son fonds logistique

Cette transformation se concentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'optimisation des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'éclairage, ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques. Le fonds vise des rendements à forte valeur ajoutée en se concentrant sur des rénovations énergétiques pour proposer des actifs " de premier plan, très demandés par les locataires ".

LOGICs, deuxième véhicule d'investissement immobilier de Fidelity dédié à l'impact climatique, se concentre exclusivement sur le secteur logistique des principaux marchés d'Europe de l'Ouest. Le fonds acquiert des actifs existants dans le but de les moderniser et de les transformer " afin qu'ils puissent être exploités avec des émissions nettes-zéro, répondant ainsi aux exigences croissantes des locataires en matière de durabilité ".

