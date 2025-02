Fidelity : les investisseurs professionnels privilégient de plus en plus les ETF actifs

(AOF) - Les investisseurs professionnels privilégient de plus en plus les ETF actifs par rapport aux autres véhicules d'investissement, selon les nouvelles conclusions de l'enquête "Professional Investor DNA Survey" de Fidelity International. Le marché européen des ETF a poursuivi sa croissance en 2024, dépassant pour la première fois les 2000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pourtant, la part des ETF actifs reste relativement sous-représentée. Selon Morningstar, les ETF actifs représentent 8 % du marché global des ETF aux États-Unis, contre 3 % en Europe.

L'enquête souligne par ailleurs que le marché européen des ETF actifs connaît une forte expansion, passant de 38 milliards de dollars à 64 milliards de dollars sur l'année passée.

"La réduction des coûts, la génération d'alpha et l'accès à des expertises spécifiques sont les principales raisons pour lesquelles les investisseurs choisissent les ETF actifs", explique le gestionnaire d'actifs.

La demande en ETF actifs devrait augmenter plus rapidement que tout autre type de véhicule d'investissement au cours des 18 prochains mois, 37 % des investisseurs interrogés prévoyant d'y renforcer leur allocation. Les investisseurs intermédiaires sont les plus intéressés, avec 61 % d'entre eux prévoyant une augmentation de la pondération dans leurs portefeuilles au cours des 18 prochains mois.

"PWC anticipe que le marché mondial des ETF atteindra 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 17 %. Nous pensons que les ETF actifs connaîtront une croissance encore plus rapide et que leur part augmentera au fur et à mesure que les investisseurs découvriront leurs avantages, estime Alastair Baillie Strong, responsable mondial des ETF chez Fidelity International.