Fidelity International recrute une directrice du stewardship

Fidelity International vient de recruter Elly Irving au poste de directrice du stewardship (intendance sur des questions de durabilité ou de bonne gouvernance notamment), basée à Londres.

L’intéressée vient de Lazard Asset Management où elle était aussi directrice du stewardship . Auparavant, elle était responsable de l’engagement chez Schroders.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Elly Irving soutiendra les activités d’engagement d’entreprise de Fidelity dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et sur le continent américain, en veillant à ce que la société réalise des progrès sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus importantes pour ses clients. Elle sera rattachée à Flora Wang, responsable du stewardship .