Fidelity International recrute une directrice du stewardship
information fournie par Agefi Asset Management 10/02/2026 à 08:00

Fidelity International vient de recruter Elly Irving au poste de directrice du stewardship (intendance sur des questions de durabilité ou de bonne gouvernance notamment), basée à Londres.

L’intéressée vient de Lazard Asset Management où elle était aussi directrice du stewardship . Auparavant, elle était responsable de l’engagement chez Schroders.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Elly Irving soutiendra les activités d’engagement d’entreprise de Fidelity dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et sur le continent américain, en veillant à ce que la société réalise des progrès sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus importantes pour ses clients. Elle sera rattachée à Flora Wang, responsable du stewardship .

