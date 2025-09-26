Fidelity International lance un fonds de petites capitalisations américaines

Fidelity International lance un fonds investi dans les petites capitalisations américaines, le Fidelity Funds 2 - US Smaller Companies Fund. Dans cet univers « peu exploré », le fonds privilégie les entreprises présentant un fort potentiel de croissance et des caractéristiques financières solides, proposées à des prix modérés.

Le fonds offre une exposition à l’économie américaine tout en se diversifiant par rapport aux segments concentrés du marché, telles que les grandes valeurs technologiques. Il cible plutôt des entreprises avec un ancrage local, qui devraient bénéficier de l’intensification des tensions commerciales.

La gestion du fonds est déléguée à Forrest St. Clair, gérant chez Fidelity Investments, société distincte de Fidelity International. Il est accessible, pour la première fois, aux clients de Fidelity International via une Sicav (OPCVM) luxembourgeoise.