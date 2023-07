Fidelity continue de sous-pondérer le crédit et les actions

(AOF) - Dans son allocation mensuelle de juillet, Fidelity conserve un positionnement prudent en sous-pondérant les actions et le crédit. Les fondamentaux actuels sont toutefois encore relativement robustes (le marché du travail reste très tendu et l'excès d'épargne suggère que la consommation pourrait maintenir l'économie en fin de cycle un peu plus longtemps), ce qui signifie que les marchés actions pourraient continuer de grimper pendant un certain temps.

Le gestionnaire d'actifs pense cependant que les fondamentaux devraient bientôt se détériorer. " Les marchés s'adaptent tardivement à la réalité d'une inflation persistante et aux taux 'plus élevés plus longtemps' qu'elle imposera ", alerte-t-il.

Fidelity rappelle qu'en règle générale, l'impact de la politique monétaire se matérialise avec un décalage d'environ 12 mois, ce qui signifie que l'économie devrait bientôt ressentir les effets de la hausse des coûts d'emprunt. Il signale par ailleurs que les valorisations n'offrent pas de marge de sécurité et que les facteurs techniques sont légèrement défavorables en raison d'une saisonnalité peu porteuse et d'un sentiment de surachat.

Il préfère toujours les emprunts d'État pour leur rôle de couverture des risques baissiers pesant sur la croissance. Selon lui, les principales banques centrales s'approchent de la fin de leur cycle de resserrement, même si les taux pourraient se stabiliser pendant un certain temps. Enfin, les corrélations entre les actions et les obligations sont devenues plus négatives récemment, ce qui renforce le rôle des emprunts d'État comme source de diversification des portefeuilles.