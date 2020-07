Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler a limité les pertes au 2e trimestre, optimiste pour la fin d'année Reuters • 31/07/2020 à 16:39









FIAT CHRYSLER A LIMITÉ LES PERTES AU 2E TRIMESTRE, OPTIMISTE POUR LA FIN D'ANNÉE MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a publié vendredi une perte d'exploitation trimestrielle moins importante qu'attendu et un petit bénéfice dans la région Amérique du Nord, qui a aidé le constructeur italo-américain à limiter les conséquences négatives de la pandémie de coronavirus. FCA a publié une perte ajustée avant intérêts et impôts de 928 millions d'euros pour le trimestre d'avril à juin, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une perte deux fois plus lourde à 1,87 milliard, selon les données compilées par Reuters. Le groupe a réalisé sur la période un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 39 millions d'euros en Amérique du Nord, marché d'origine de ses marques Jeep et Ram. A Milan, le titre prend 1,2% à 8,90 euros vers 14h20 GMT. L'administrateur délégué du groupe, le Britannique Mike Manley, a assuré que les usines du constructeur avaient redémarré et que les ventes étaient bonnes dans les concessions aussi bien que sur internet. "Nous avons la flexibilité et la solidité financière pour aller de l'avant dans nos projets", a assuré Mike Manley, qui s'est dit "personnellement très positif" pour les perspectives du groupe en 2021. Mike Manley a ajouté que l'examen par la Commission européenne du projet de fusion avec PSA, pour créer le quatrième constructeur automobile mondial sous le nom de Stellantis, ne devrait pas retarder le calendrier du rapprochement. (Giulio Piovaccari et Stephen Jewkes; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Patrick Vignal)

